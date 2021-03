La amarga lucha de Patricia Ramírez, madre del asesinado niño Gabriel: «Han puesto imágenes en Internet de mi hijo muerto»

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz, asesinado con saña por la asesina Ana Julia Quezada, en un suceso que tuvo a todo el país en vilo allá por principios de 2018, ha soltado una queja amarga este 22 de marzo de 2021 ante los medios de comunicación:

La madre de el pescaíto explicó que ha denunciado «continuas vejaciones» y «trato cruel e inhumano» procedentes de los medios de comunicación y de las redes sociales:

La madre de Gabriel Cruz ha convocado a los medios para denunciar “un trato cruel e inhumano que desgraciadamente estoy sufriendo. Pedí que se callara la rabia y que se olvidara a la bruja. […] Creo que ya he tenido que pasar bastante ”. #LaHoradeLa1 pic.twitter.com/CreYwMGokl

Patricia Ramírez ha denunciado que un medio digital publicó hace 20 días una foto de su hijo muerto.

Este periódico, aprovechando que era el aniversario de Gabriel, se creó el día 8 de marzo y cambió su nombre. Para captar adeptos, puso una diciendo, entre otras cosas, que si dolió la muerte de mi hijo, le dieran un like.

Las fotos del asesinato de mi hijo se han publicado en Internet con contenidos de fotos gore.

Un señor, no sabemos quién, también está denunciado.

Y además, palo al Gobierno:

«Todo al amparo de un Gobierno que se ha comprometido a solucionar esto y no lo ha solucionado. He denunciado y se está investigando, pero todavía en España no tenemos los medios para que una página como esta cierre por un trato tan degradante e inhumano como el que se está ofreciendo a mi hijo.