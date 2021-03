Javier García Isac (Radio YA): «Llevamos tanto tiempo prisioneros que ahora tenemos cariño a nuestros carceleros»

Existe mucha confusión respecto a las elecciones autonómicas madrileñas previstas para el martes 4 de mayo. No estoy hoy yo aquí para decirle a nadie por quien debe o no votar, ni es mi cometido y ni mucho menos es mi intención. Cada uno es mayorcito para optar por la opción que más le interese o crea conveniente, sin necesidad de justificarse o de dar explicaciones poco convincentes, poco creíbles. Lo que sí es importante es ajustarse a la verdad. Cosa distinta es que uno se auto engañe y viva instalado en la mentira y quiera convencer a los demás que su “realidad virtual” es la correcta.

Cada vez es más frecuente escuchar a personas que afirman que votaran a Díaz Ayuso, pero no al Partido Popular y mucho menos a Pablo Casado, al que no soportan y consideran un fiel heredero de su mentor, Mariano Rajoy. Hace tan solo dos años, Isabel Díaz Ayuso fue elegida como candidata del Partido Popular a presidir la Comunidad de Madrid, para gran sorpresa de muchos. Fue una apuesta personal de Casado. Ambos se conocen bien de la época de su militancia en Nuevas Generaciones. Isabel Díaz Ayuso debe su carrera política actual a Casado. En las elecciones de hace dos años, la cara progre del partido, la continuación de Cristina Cifuentes, era Díaz Ayuso, y para compensar, de numero dos iba David Pérez, un perfil más “conservador”, antiguo alcalde de Alcorcón, consejero de vivienda con Ayuso y vicesecretario territorial en Madrid.

En muchas ocasiones, tenemos “percepciones”, “sensaciones” que poco o nada tienen que ver con la realidad. Se nos habla de socialismo o libertad, cuando el Partido Popular hace ya mucho tiempo que opto por socialismo. Los distintos gobiernos del Partido Popular, han hecho seguidismo de las políticas socialistas, han estado ausentes en la batalla cultural de la progresía y han asumido como propias todas las leyes de ideología de género y de memoria histórica que se nos han impuesto. El Partido Popular ha sido el mejor aliado del socialismo y muy especialmente del Sanchismo. Han sido sus valedores y la coartada de Pedro Sánchez en un estado de alarma de seis meses sin control parlamentario y apoyado por Pablo Casado. El Partido Popular opto por el socialismo, desde el momento que no apoyo la moción de censura planteada por Santiago Abascal, desde el momento que decidió ser la oposición de la oposición y no del gobierno.

Si se vota Ayuso, se vota a Partido Popular, se vota a Casado, García Egea, Ana Pastor o Rafa Hernando. Si se vota a Rocío Monasterio, se vota a Vox, se vota a Abascal, Ortega Smith, Espinosa de los Monteros o Macarena Olona. Para lo bueno o para lo malo. Que cada uno haga lo que crea oportuno, pero que no se haga trampas al solitario. El español en general y muy particularmente el madrileño, están faltos de cariño y cualquier pequeño gesto, es suficiente para que simpaticemos con nuestro “carcelero”. Los madrileños sufrimos limitaciones, restricciones y nuestra libertad de reunión y movimiento se ve atacada, igual que en el resto de España, lo que sucede es que aquí son mas “benévolos” con los horarios, se nos permiten más paseos por el “patio”. Se ha creado la falsa sensación de que en Madrid somos algo más libres y eso es mentira.

No debemos compararnos con los que están peor que nosotros. Mal de muchos, consuelo de tontos. Yo quiero recuperar mi libertad, quiero recuperar mi vida, que nadie me diga con quien debo reunirme ni a qué hora debo llegar a casa, y cuando me voy de un bar, que sea por decisión del dueño, no porque le obliguen a cerrar. Llevamos tanto tiempo prisioneros, que se ha generado en nosotros un sentimiento de agradecimiento por concedernos “pequeñas licencias” que nunca nos debieron ser arrebatadas.

Usted vote lo que le de la gana, pero que la justificación no sea que aquí se nos permite hacer algo más que en otras comunidades. El Partido Popular de Madrid, es el mismo que el Partido Popular de Galicia, Castilla león o Andalucía, es el Partido Popular de Pablo Casado, es el Partido que apoya las limitaciones y restricciones impuestas por el gobierno social comunista y que una y otra vez, apoya a Pedro Sánchez en su interminable Estado de Alarma. Triste que la decisión del voto de uno, venga determinado por la generosidad del carcelero, pero carcelero al fin y al cabo contra un pueblo que el único delito cometido, es elegir muy mal a sus gobernantes.