EN DIRECTO / El Quilombo: La escrachadora de Villacís ficha por el harén del macho alfa

Tenemos que seguir hablando de Rocío Carrasco… para no hablar por ejemplo de que el macho alfa se la está pegando en las encuestas, o que el SEPE no va a pagar las prestaciones a más de 150.000 personas por culpa de un ciberatauqe, o del rescate con 53 millones de euros a una aerolínea chavista con un solo avión, o de la exsenadora de Podemos pide al juez de ‘Neurona’ que reabra la investigación de los sobresueldos e impute a Belarra, de la ley de amnistía que registraron los golpistas catalanes con el apoyo de Podemos o del fracaso de las vacunas a las puertas de una cuarta ola y de sus efectos adversos.

Para efectos adversos los gatillazos de Iván Redondo y sus ridículas mociones de censura que lo único que han conseguido es revitalizar a un Pablo Casado que venía muy tocado después de su batacazo en Cataluña. No hay mejor vacuna en Génova 13 que los experimentos del mago electoral de Pedro Sánchez.

Las condenas públicas también tiene efectos perversos. Lo sabe bien Adrián Madrid, socio de la productora «La Fábrica de la Tele» que se apuntó el éxito de la entrevista. Su padre, el socialista Demetrio Madrid, tuvo que dimitir por un escándalo de corrupción que truncó su carrera política cuando era presidente de la Junta de Castilla y León. Tiempo después resultó absuelto, pero el daño a todos los niveles era ya irreparable.

También necesitamos a Rociíto para ocultar el cachondeo de las medidas anticovid europeas con las que tú no puedes ir a Sevilla en coche pero sí si antes lo haces viajando a Paris. Y como somos tan paletos, parece que si esto no lo denuncia el gracioso de Arguiñano pues no es noticia. Aquí si no lo dice alguno de estos pesteros tipos Arguiñano o Perez Reverte (porque no se crean que hablan en nombre del pueblo, hablan en nombre de sus bolsillos) Si eres turista extranjero puedes moverte por toda España. Si eres inmigrante ilegal te pagan hasta un hotel en Canarias. Si eres español y tienes unos días libres en Semana Santa, no puedes salir de tu perímetro.