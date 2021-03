Jesús Muñoz (MalosTratosFalsos.com): «Rocío Carrasco quiere ser la nueva diva del maltrato»

Jesús Muñoz, director de la web MalosTratosFalsos.com, luchó durante seis años y diez días, para conseguir la libre absolución tras siete denuncias de falso maltrato hacia una ex mujer.

«Una mujer, que utilizando todos los medios puestos a su alcance, por esta Ley de Violencia de Género, me ha pretendido hundir en lo más hondo que un ser humano pueda caer. Pero no solo a mí, sino que en esa caída, ha arrastrado a mí hijo, un niño al cual no veo desde que cumplió los tres años, desde enero de 2008 y que está creciendo sin tener al lado a su padre».

Conversamos en ‘El Quilombo’ con Jesús Muñoz, experto en este tipo de denuncias sin prubas que han llevado a cientos de hombres a la cárcel injustamente, sobre el espectáculo infame de Rocío Carrasco en Telecinco.

«Rocío Carrasco no es víctima de violencia de género. Es alucinante que dos altos cargos del Gobierno hayan salido a defender a esta mujer sin prubas»

«La sociedad que apoya a Rocío Carrasco sin pruebas»

«Las que condenan al ex marido de Carrasco fueron las que gritaban ‘Yo te creo, hermana’ en el caso Juana Rivas»

«Rocío Carrasco ha firmado 200.000 euros por episodio, le servirá para pagar su millonaria deuda con Hacienda»

«A mí este feminismo de nueva ola es una bomba de humo para tapar

«No hay ni una prueba, ni un testimonio judicial que avale lo que ha dicho Rocío Carrasco»

«Telecinco se ha aprovechado de un falsa víctima de maltrato a cambio de audiencias millonarias»

«Rocío Carrasco lleva veinte años con ansiolíticos y antidepresivos. Hay gente que asumen una realidad ficticia y la relatan como si la hubieran vivido»

«¿Irene Montero permite que a una supuesta vícitma de maltrato se la exponga al escarnio?»