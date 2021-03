Pataleta de Lilith Verstrynge contra los periodistas por los rumores de su ‘affaire’ con Iglesias

Discreto, precisamente, no es.

Cuando el río, que ya parece una catarata, lleva sonando desde hace varias semanas no parece lo más oportuno poner en el primer foco mediático a la joven.

Pero Pablo Iglesias no parece querer separarse, políticamente hablando, de Lilith Verstrynge y ahora que se ha metido de hoz y coz en la lucha por Madrid, a las elecciones del 4 de mayo de 2021, se la lleva en las listas.

Obviamente, el líder de Unidas Podemos la pondrá en uno de los llamados puestos de salida, es decir de los que, salvo debacle, garantiza un escaño.

Pero el problema es que aparte de la relación profesional, parece haber algo más.

Desde el 19 de marzo de 2021 se vienen recogiendo los cotilleos que corren como la pólvora por Internet sobre las relaciones personales de Iglesias y que estuviese compartiendo techo en la calle Serrano con la joven asesora.

Según corre por redes sociales, Iglesias habría abandonado definitivamente su lujosa residencia en Galapagar y se habría trasladado a un discreto piso en la zona de la madrileña calle Serrano, que compartiría con la joven de 28 años.

Lilith Verstrynge, cuando ya el rumor es más que la antesala de la noticia, ha salido a sus redes sociales para criticar a los medios que han destapado el ‘affaire’.

Como siempre, como buena podemita, tirando de argumentario.

Ataques a los medios de comunicación, acusando a todo aquel que hable de ella y de sus vinculaciones con Pablo Iglesias de actuar desde una óptica machista o de no respetar el trabajo y el esfuerzo de las mujeres:

Hoy algunas máquinas de generar bulos se han hecho eco de mi incorporación a la lista electoral de UP en Madrid adornando sus ‘noticias’ con mentiras y descalificaciones, por supuesto desde una posición machista y buscando la humillación. Su intención: amedrentarnos. 1/1

Cogen el CV entero de una mujer y lo reducen a cero. Haber tenido estas oportunidades académicas y laborales es un privilegio y no me hace mejor que nadie, pero es una vergüenza que a las mujeres nunca no se nos reconozca nada de lo que hacemos. Jamás pasaría con un hombre. pic.twitter.com/Sckpk2J1uI

— Lilith Mazel (@MazelLilith) March 24, 2021