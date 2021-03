EN DIRECTO El Quilombo / La venganza de Espinosa de los Monteros: ‘Cierre al salir, Pablo’

Decíamos ayer que lo que toca es no mirarse el ombligo. Decíamos que nos enfrentamos a un Frente Popular compuesto por un soso, un macarra y una pistolera. Nos estamos jugando Madrid y algunos parece darle igual. Lo digo porque hay gente rescatando vídeos de Ayuso. O de Toni Cantó. O de Monasterio. Me da igual. Son los que parecen no entender con los que nos estamos enfrentando. A muchos les pagan por ello poruqe trabajan para los partidos. A todos esas estrellas de Twitter les pido que se pongan a buscar videos de Gabilondo diciendo que no va a subir los impuestos o de la Pistolera de Más Madrid haciendo un flashmob delante de un hospital de Madrid concientos de activistas disfrazados de sanitarios.

Otros sí parecen entender lo que nos estamos jugando. Girauta hoy escribe una columna en ABC citando como hice yo ayer a Pablo Iglesias Posse y sus amenazas a Maura. Él suma el de la siniestra Pasionaria cuando amenazó de muerte a José Calvo Sotelo, con Josep Tarradellas («¡Has hablado por última vez!») y Salvador de Madariaga («¡Este es tu último discurso!») como testigos. Las amenazas son del 11 de julio del 36, dos días antes del asesinato del líder monárquico a manos de miembros de la guardia personal de Indalecio Prieto. Los socialistas ya habían amenazado a Calvo Sotelo el 1 de julio en las Cortes: «Pensando en Su Señoría encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida», le soltó el siniestro Ángel Galarza, que pronto sería ministro de la Gobernación. Nadie debería estar tranquilo cuando Pablo Iglesias el joven pronuncia esas palabras como puños, como losas, como sentencias con las que un negro destino atrajera hacia el fondo del estanque putrefacto a un cuerpo nacional empeñado en seguir respirando.