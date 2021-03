Arde Telecinco: Twitter rescata un vídeo de un machista y violento Jorge Javier Vázquez

Corren unos tiempos en los que la presunción de inocencia no está a la orden del día. Hemos visto como el documental sobre la ‘verdad’ de Rocío Carrasco, Rociíto de toda la vida, ha provocado un tsunami de reacciones. La mayoría de los juicios de valor emitidos (desde instancias como el Gobierno gracias a Irene Montero pero también desde otros ámbitos) fulminan a su exmarido, Antonio David Flores, por unos supuestos malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, pese a que la Justicia en varias ocasiones le ha dado la razón, negando la existencia de violencia machista.

Mediaset -y pese a que tenían el documental muchas semanas antes- al día siguiente de la emisión del primer capítulo de la serie, Antonio David Flores fue despedido de su programa, el Sálvame de Jorge Javier Vázquez.

Pero en algunas ocasiones la opinión pública no coincide con la publicada y mucha gente en las redes sociales no aprueban el comportamiento de Telecinco con Antonio David. Así, circula estos días en las redes sociales un demoledor vídeo de Jorge Javier Vázquez, el de la tele de “rojos y maricones”, en el que se aprecia un nada ejemplar comportamiento del presentador contra una de sus invitadas en el Deluxe, Olvido Hormigos.

El titular del vídeo lo dice todo: “Aquí tenéis la demostración de lo que es un machista”. En poco menos de dos minutos se aprecia a un muy machista y violento Jorge Javier que arremete en directo sin piedad contra Olvido, tanto que ella misma pregunta “¿tengo que aguantar esto?”.

“Sí, sí. Hasta que yo diga. Es uno de los comportamientos más sucios que he visto en televisión, se me abre la boca diciendo que te puedes ir a tu casa. Ya has acabado la entrevista y pasamos de ti”, responde Jorge Javier.

No, no me interesa lo que digas. Y te puedo decir, aprovechado que el Pisuerga… (Jorge Javier agarra con fuerza a Hormigos y ella comienza a decirle que no la agarre: Oye, a mí no me agarres así). Pero Vázquez sigue y arremete contra su invitada, con la complicidad de los colaboradores “aprovecho para decir que lo que le ha hecho a esta señora es una ‘hijoputez’. Hasta nunca Olvido”.

Sin dejarla hablar, el maleducado Jorge Javier Vázquez la sentencia para siempre: “Eres una de las personas más sucias que ha pasado por Sálvame Deluxe. ¡Vete a la mierda! Sinvergüenza. ¡Anda ya sucia!”…

Y concluye decretando su ‘muerte mediática’: “aquí se acaba la carrera de esta señora”.

Y las redes han recuperado este vergonzoso comportamiento de la estrella de Telecinco para denunciarlo: «Esto no es un maltrato verbal? Ahora vamos de abanderado de la mujer? Donde estaba aquí la ministra Irene Montero. Esta mujer no se merecía el respeto… #YoNoTeCreoRocío #BoicotMediaset #boicotsalvame @maria_patinohttps://telecinco.es/salvamedeluxe/2013/septiembre/27-09-2013/Olvido_Hormigos-Maria_Patino-Jorge_Javier_Vazquez-El_Deluxe-Lydia_Lozano_2_1675830007.html… vía @telecincoes» (sic).

Muchos comentarios apuntan a eso: “Vais a echar tb a Jorge Javier Vázquez por estos insultos y humillaciones a esta señora?” o «Vídeo de Jorge Javier insultándo a una mujer y cogiéndole a la fuerza por el brazo. @IreneMontero este es el programa en el que interviniste? ASCO».