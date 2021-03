EN DIRECTO / El Quilombo: Jarabe democrático a ‘El Chepas’ en Coslada

Pablo Iglesias se ha encarado en plena calle con un grupo de personas que le gritaban «fuera la casta de nuestros barrios» en el municipio madrileño de Coslada. El candidato de Podemos en las elecciones del 4 de mayo se encontraba en un acto público con una asociación de vecinos de dicha localidad cuando un grupo de jóvenes se ha acercado lanzando gritos contra el líder morado.

Aquí Marlaska puede llenar un avión de ilegales sin PCR ni pasaportes pero la Policía nos puede derribar la puerta a patadas a ver si estamos incumpliendo las normas. ¿Qué tipo de dictadura es esta? El Gobierno permite la ‘patada en la puerta’ para las fiestas ilegales pero si han entrando okupas en tu domicilio, espera meses sentado a que la justicia lo resuelva. Barra libre para los okupas y patada en la puerta para los de las fiestas ilgales.

No creo que esta mentalidad de rebaño ante los abusos de la autoridad sea la respuesta. Tenemos todo el derecho de cuestionar normas sanitarias ridículas que no han servido para nada. Ahora dicen que la mascarilla será obligatoria en toda España sin excepciones por distancia de seguridad. Excepto si te pasa un tipo corriendo por al lado jadeando. ¿Qué estudio científico ha provocado esta radical cambio de criterio cuando durante todo este tiempo nos dijeron que el peligro eran los lugares cerrados y poco ventilados ¿O será que es una vuelta de tuerca más en el recorte de libertades para ver hasta donde aguantamos tanta tontería por parte de los chamanes epidemiólogicos a sueldo del Gobierno?

¿Hasta cuándo nos van a seguir tomando el pelo? ¿HASTA CUÁNDO PIENSAN ABUSAR DE NUESTRA PACIENCIA? Ayer nos vendieron como experimento científico el recital de Love of Lesbians con más de cinco mil personas. Pura filfa. De científico nada. Ricardo Díaz, decano del colegio de Quimicos de Madrid, dijo que había sido una chapuza como un pieza, que no valía de nada al no haberse usado PCR a la entrada y la salida. Además, para que la pruba haya tenido valdiez deberían estar ahora haciendo una cuarentena para saber si se han contagiado o no.