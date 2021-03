Podemos recrudece su campaña contra los medios: Echenique acusa a Ana Rosa de blanquear el nazismo

Podemos se ha puesto de los nervios ante lo sucedido este martes 30 de marzo de 2021 en Coslada.

Allí, un grupo de jóvenes, que algunos han identificado como integrantes del grupo extremista Bastión Frontal, abuchearon e increparon al podemita, que acudía en acto de campaña a visitar una asociación de vecinos de esta localidad madrileña. «Fuera la casta de nuestros barrios», fueron los cánticos que coreaban y que llevaron al ex vicepresidente del Gobierno, acompañado de su escolta, a encararse con ellos.

El problema es que tanto Podemos como Iglesias, cuando nacieron, fueron los primeros en alentar -y para nada condenar- los acosos, insultos y escraches a cualquier político de un partido contrario. «Jarabe democrático«, lo llamaron. Hasta que se les volvió en contra.

Algunos medios, los afines a la izquierda, han condenado estos incidentes. Pero otros muchos medios no olvidan que Podemos creció alentando este tipo de actos y que su líder se vanagloriaba de ellos. Por eso, como ha sido el caso de ‘El Programa de Ana Rosa’, han calificado este show de «jarabe democrático». Donde las dan, las toman.

El portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique, salía a vomitar bilis a Twitter tras tener constancia de ello: «Para el programa de Ana Rosa, los neonazis que apalizan a menores migrantes y a homosexuales, los neonazis que reivindican a Franco y a Hitler, dan «jarabe democrático». Todo vale contra Pablo Iglesias y contra Unidas Podemos. Incluso blanquear el nazismo.»

Otro que también quiso sacar partido de la situación para lanzar a sus trolls contra el programa de Telecinco fue el resentido Antonio Maestre, que en su día colaboraba con este espacio, que ahora presenta temporalmente la periodista Ana Terradillos, hasta que le invitaron a marcharse.

Lo que Echenique y Maestre no dicen, como buenos manipuladores que son, es que en el mismo programa, uno de los colaboradores, Javier Ruiz, habló así en estos términos:

Esto no es un escrache, esto es acoso. Creo que no es jarabe, es intimidación, y esto no es democrático. Creo que se puede estar en desacuerdo con el vicepresidente pero las líneas que estamos cruzando porque es de Podemos son infinitas. Esto es una salvajada más, como el ataque a la ministra de Trabajo, a la que se le rompe el coche oficial. Decir que esto es jarabe democrático es ser muy generoso.