El defraudador Monedero critica a los youtubers por no pagar impuestos en España y UTBH le cierra la boca

‘Cuatro al día’ sigue persiguiendo a los youtubers que se han ido a Andorra como si fueran fugados de la justicia.

El programa ha conectado con Un TÍo Blanco Hetero (UTBH), un youtuber que no se ha mudado a Andorra pero que defiende a los compañeros que sí lo han hecho porque cree que Hacienda no se ajusta a las necesidades de nuevas profesiones como la suya.

Lo más increíble es que en el plató tienen al podemita Juan Carlos Monedero, que cometió un claro fraude tributario, dando lecciones sobre el pago de impuestos en España.

Sergio –Un Tío Blanco Hetero (UTBH)– le ha contestado que ese no es un “juicio justo” porque El Rubius, por ejemplo, “tiene mucha audiencia en América Latina”.

«La situación que estamos atravesando en España no estamos para preguntarnos por las brújulas morales de los youtubers. Hay muchas actividades que se están yendo de España. Yo me preocuparía más en preguntarnos por qué no somos capaces de atraer a estos creadores en lugar de armar aquelarres mediáticos para lincharlos»