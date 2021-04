La escandalosa foto de Paz Padilla que podría provocar su despido de Telecinco

Paz Padilla está en el ojo del huracán y no ha sido por su regreso a ‘Sálvame’ tras unas semanas complicadas en las que llegó a estar ingresada a causa del coronavirus.

Ya recuperada ha vuelto a Telecinco, aunque en las últimas horas ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con su trabajo y que si podría afectar a su futuro en Mediaset: la gaditana ha colgado en redes sociales numerosas imágenes de sus vacaciones de Semana Santa en Zahara de los Atunes (Cádiz), lugar al que habría viajado desde Madrid.

Este hecho le ha valido las críticas en las redes sociales porque hasta el miércoles 31 de marzo estaba trabajando en Madrid, de manera que para ir a tierras andaluzas se ha saltado el cierre perimetral decretado para todas las comunidades esta Semana Santa.

Las críticas de algunos de sus seguidores no han tardado en llegar, recordándole que debería dar ejemplo, sobre todo tras despedir a la audiencia llamando a la responsabilidad individual y pidiendo por favor que nadie se desplace en Semana Santa para tratar de frenar el avance del virus.

Paz Padilla presentaba este miércoles Sálvame, y la mañana del viernes estaba en Cádiz, almorzando con la playa de fondo junto a sus hermanos.

Y decimos en Periodista Digital que podría costarle el puesto en Telecinco porque atendiendo a un hecho similar Mediaset sí decía prescindir de una persona que habían contratado. Hablamos de El lobo, que no viajará a Honduras tras ser pillado en una fiesta llena de gente sin respetar la distancia de seguridad. Isaac ha sido expulsado de la última edición de Supervivientes antes de poner un pie en la isla.

Volviendo a Paz Padilla, así lo ha mostrado ella en sus redes sociales, teniendo en tan sólo dos horas más de 1.500 mensajes, casi todos de ellos acusadores:Se ha saltado las restricciones del coronavirus.

En un vídeo de Instagram, Paz ha explicado que ha tenido que viajar al sur de España por motivos laborales. «Soy empresaria, tengo una tienda que se abre en Semana Santa. Tengo que contratar a gente y no puedo hacerlo a distancia», ha asegurado.

Además, ha afirmado que su apretada agenda no le permitía posponer o adelantar este viaje: «La semana pasada estuve trabajando en Madrid y la que viene también estaré en Sálvame y voy a presentar mi libro, o sea que me era imposible y no puedo tener a trabajadores sin los contratos legales».

En todo caso, «he venido y tengo la suerte de que mis hermanos están aquí», ha añadido la estrella de Mediaset, que reconoce que sus hermanos «tenían ganas» de verla porque ha estado «ingresada y confinada» en Madrid recuperándose del coronavirus: «No pudo dar más explicaciones porque no las hay», ha concluido.