Colosal bronca en Cuatro de Jaime González al defensor de violentos, Monedero: «Me tengo que contener»

A raíz de la violenta tarde en Vallecas de este 7 de abril de 2021, donde unos miserables hooligans la emprendieron a pedradas contra los políticos de VOX que intentaban dar un mitin de precampaña electoral y contra la Policía, de paso, el panorama político y mediático español está de lo más agitado.

Este 8 de abril de 2021, en Cuatro al día, se montó una buena bronca porque el podemita gurú, chamán y bulldog de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, está envalentonado gracias a la violencia de sus camaradas, y hace lo propio -dentro de unos límites- en la televisión.

Esta vez, con Jaime González (periodista de OkDiario) enfrente, se lió una buena en el plató, y todo porque Monedero fue incapaz de condenar la violencia emprendida por los miserables ultras de Vallecas, sino todo lo contrario:

Monedero: Cuando tú sueltas mierda cada vez que hablas sobre un barrio y lo llamas estercolero multicultural; cuando tú dices que ni estudian ni trabajan; cuando insultas a las 13 rosas; cuando tienes un comportamiento xenófobo y viven muchos inmigrantes en ese barrio; cuando vas como los nazis en los años 30 a barrios claramente obreros para hacer ruido… Es normal que uno plantee que no se les haga caso, que no hay violencia y luego entre todos limpiamos. ¿Sabes quién no me hizo caso, Abascal? Que rompió el cordón. Me apuesto contigo a que la Policía le va a denunciar.

Jaime González: Yo me he tenido que contener. Hay cosas que digo con hondo dolor de mi corazón, pero son políticamente miserables. Has hecho un alegato a favor de la violencia. Lo siento pero lo has hecho.

Monedero: ¡No mientas! ¡No mientas!

Jaime González: Lo has hecho con un silogismo nauseabundo. Dices que como VOX representa lo peor de la condición política, la culpa de que les tiren piedras es suya. VOX tiene medio millón de votos más que vosotros. Con el mismo argumento gente que ha votado a VOX podría ir mañana a un mitin de Iglesias y hacer lo que tú has hecho, tirar piedras. Y entonces entraríamos en un escenario diabólico en el que los polos opuestos se tirarían piedras entre sí. Mira, Arnaldo Otegi estuvo en Barcelona dando un mitin y vosotros dijisteis que era legitimidad democrática.

Monedero: Te lo explico, Jaime, vosotros.

Jaime González: Yo no represento a nadie, soy un periodista con 32 años de carrera, y tú eres un político metido a tertuliano.

Monedero: Yo no tengo ningún cargo político.

Jaime González: Sí lo tienes, eres el presiente de la fundación de Podemos. ¡Eso es un cargo político!

Monedero: El vicedirector de tu periódico fue el que eligió VOX para cerrar el mitin del trifachito en Colón. Por tato, ya estoy hasta las narices de que os presentéis como periodistas y de que tenéis el aura de imparcialidad cuando sois políticos, y encima tenéis la tentación de la inocencia y mentís. VOX es un partido que va en contra de la Constitución y de la democracia, y va a Vallecas a hacer bronca y quiere que haya bronca.

Joaquín Prat: Esta asociación que estás haciendo Juan Carlos de nazismo y VOX me parece terrorífico.

Monedero: Estoy diciendo que la estrategia es la misma. No que sean nazis. Pero son cómplices con el franquismo, que a su vez fue cómplices de los nazis. […] El periódico donde trabaja Jaime, OkDiario, intenta blanquear a la extrema derecha y tiene un trabajador imputado por el fiscal por acoso a menores… Cuidado que ahí está lo mejor de cada casa.

Jaime González: Si hablamos de imputaciones con la lista de tu partido nos daría hasta la noche, entre ellos tú, ¡que estás imputado! ¡Tú estás imputado, Juan Carlos! ¡Tú! El que habla está imputado…

Monedero: Hablamos en unos días y espero que te disculpes.

Jaime González: ¡El imputado eres tú, Monedero!

Monedero: ¡Poesía eres tú!

Jaime González: ¡Imputado eres tú!