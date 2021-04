Jorge Javier Vázquez critica en directo a Telecinco y alerta de graves secuelas para Rocío Carrasco

“Ahora me voy a echar encima a la directora y a todo Mediaset con lo que voy a decir”, de esta manera anunciaba Jorge Javier Vázquez, en la edición de Sábado Deluxe del 10 de abril, su intención de arremeter contra Telecinco por la cobertura (y explotación) que su empresa está haciendo de la docuserie de Rocío Carrasco.

Y, sí, en pleno directo la estrella de Mediaset atacaba a su propia casa: “Creo que debatimos demasiado y hay cosas que no tienen debate. La propia dinámica de esta cadena lo que nos hace es debatir y opinar continuamente y yo creo que hay muchísimas ocasiones en las que no hay debate…”.

Quizás ya le estaban advirtiendo a través del pinganillo pero el presentador de Badalona no se iba a achantar: “tanto debatir y tanto opinar no lleva absolutamente a nada. No podemos estar 24 horas hablando de Rocío Carrasco porque al final te produce efecto rechazo”.

Y, en un ejercicio de sinceridad que a buen seguro retumbaba en los oídos de Paolo Vasile, reconocía la explotación comercial del asunto de Rociíto: “Evidentemente lo hacemos porque nos da buenos datos de audiencia y esto es una cadena comercial y para eso hacemos televisión”.

Jorge Javier cuestionaba también el tiempo que se lleva hablando de la hija de Rocío Jurado y hablaba incluso de “abuso” de Telecinco: «y lo que nos queda, al final mucha gente acaba cogiendo manía a la chiquilla. Al final la ves llorar y dices: ‘¿otra vez?’. Pero de eso probablemente también tengamos responsabilidad nosotros, de abusar».

Habrá que estar muy atentos a las repercusiones en la cadena que puedan tener las duras declaraciones autocríticas de Jorge Javier Vázquez.