laSexta en shock, intenta cortar la feroz crítica al Gobierno del médico más mediático

La Sexta Noche reunía este pasado sábado 10 de abril, como lo viene haciendo desde el inicio de la pandemia, a su mesa de expertos sanitarios y epidemiólogos para tratar el avance de la cuarta ola de la pandemia por coronavirus y lo más reciente respeto a la vacunación, la suspensión de la vacunación con AstraZeneca en menores de 60 años.

Uno de los colaboradores que acudió para abordar todos estos temas e intentar aportar un granito de arena fue el mediático doctor César Carballo, director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El conocido médico pronto iba a comenzar a ‘amargar’ la noche al presentador del espacio de laSexta, Iñaki López, amigo de la izquierda: Carballo iba a dedicar parte de su intervención a criticar duramente al Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, a la la actual ministra de Sanidad, Carolina Darias.

De esta forma, Carballo recordaba a la audiencia que Darias dijo que «había que hacer caso a las autoridades respecto a la vacunación». «Ellos no han hecho caso. La EMA y la OMS no han aconsejado parar la vacunación de AstraZeneca. ¿Qué estamos haciendo?», añadía un César Carballo cada vez más visiblemente enfadado, para criticar que España desoye la opinión de los expertos. «La gente está que se sube por las paredes», comentó.

En ese momento, López intentaba intervenir con la intención de cortar las críticas al Ejecutivo de Sánchez, pero el director de las Urgencias del Ramón y Cajal tenía muy claro su mensaje.

«Es gravísimo que 19.000 madrileños no se vacunaran este viernes», criticó duramente el doctor, refiriéndose a la suspensión de AstraZeneca por los supuestos riesgos que conlleva, aunque autoridades hayan aportado que «los beneficios superan a los riesgos». «Hay un caos absoluto. Hay personas que se han puesto la primera dosis de AstraZeneca y no saben si se van a poner la segunda. El otro día dijo la ministra que igual se ponen otras vacunas. ¿En base a qué ensayos clínicos? No hay datos sobre eso», manifestó Carballo, criticando de nuevo a la ministra.

«Es el problema de no tener un ministro que sepa de Sanidad«, decía de forma contundente para poner de manifiesto la inutilidad de la ministra en un momento tan delicado como este, en medio de una pandemia mundial.