Álvaro Nieto dimite como director de Vozpópuli: «Es lo mejor para garantizar la continuidad del proyecto»

Sorprendente movimiento en Vozpópuli, el digital que fundó Jesús Cacho tras su polémica salida de El Confidencial.

Su hasta ahora director, el periodista Álvaro Nieto, ha anunciado en su perfil de Twitter su dimisión. «He presentado mi dimisión como director de Vozpópuli y hoy será mi último día en la empresa», expresaba.

Y añadía: «Me marcho por voluntad propia y ante el convencimiento de que ahora mismo es lo mejor para garantizar la continuidad del proyecto. Me voy con la cabeza alta y la conciencia tranquila».

