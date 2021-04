VOX denuncia a la socialista alcaldesa de Getafe: «¡Vergüenza! ¡Induce a los niños de Primaria a practicar sexo!»

La guerra ideológica entre derecha e izquierda por el asunto de la educación sexual es salvaje y no tiene punto de encuentro. Se repite en distintos municipios y comunidades y cada vez irá a más. Unos montan charlas que auténticamente sonrojan a padres y pervierten a alumnos, mientras otros quieren mantener el modelo tradicional en el que escasea la educación sexual para los menores… La guerra sexual está servida.

Y si no fíjense lo que ocurrió este 13 de abril de 2021 en el Pleno del Ayuntamiento de Getafe (online), entre el grupo de VOX y particularmente su portavoz, Ignacio Díaz Lanza, y la propia alcaldesa, la socialista Sara Hernández.

Díaz se quejaba amargamente de la propuesta del Ayuntamiento en colegios en los que introducen la guía ‘Rebeldes de género’, de corte podemita, feminista radical, y que incluye términos absolutamente desproporcionados para niños de Primaria:

La propia alcaldesa no se tomó muy en serio las críticas del portavoz de VOX, e incluso se vino muy arriba haciéndose la graciosa:

Señor concejal, señor Díaz. No sé si la relación de frases que ha leído es porque no entiende alguno de los términos y quiere que se lo explique. ¿Hay algún concepto como clítoris o coito o demás que no entienda y quiere que se le pueda responder? Existen unos magníficos profesionales en las concejalías de Educación y de Feminismo para que le puedan ayudar. No vamos a entrar en ninguna provocación.