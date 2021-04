Jorge Javier Vázquez causa otro cisma: acusa gravemente a Telecinco y ‘culpan’ a Ángel Gabilondo

El presentador estrella de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, está de plena actualidad no solo televisiva sino política. Su participación en la campaña electoral de Madrid, pidiendo el voto para el candidato del PSOE Ángel Gabilondo, le ha puesto en el punto de mira y han sido muchos los comentarios críticos e irónicos que se han sucedido en las redes sociales tras participar en un mitin socialista.

Pero, horas después y de vuelta en plató, Vázquez ha vuelto a generar muchos comentarios y, de nuevo, por una crítica a su propia empresa y relacionada con la cobertura a la docuserie de Rocío Carrasco.

Ocurría en el Deluxe y nuevamente arremetía contra los contenidos del programa: «Yo creo que ha llegado el momento y lo siento y elevo esta petición a la dirección de que no se nos deje debatir a tontas y a locas sobre un tema tan importante. Sinceramente creo que por salir en televisión, y lo dije el otro día, no estamos capacitados para opinar sobre todo. Aquí no se puede opinar de nada». «Es un tema lo suficientemente importante y serio, como para desviar la atención hacia temas que no tienen que ver con esto. Y que es hacer ningún favor al testimonio de una mujer maltratada por varios miembros de su familia», protestaba Jorge Javier.

Por supuesto, tal y como ha podido comprobar Periodista Digital, que a esas alturas la dirección del programa ya estaba absolutamente ‘descolocada’, pero nada le iba a parar ya:

«Pido en la medida de lo posible que sea así. Yo no me veo capaz de presentar un programa en el que como tenga que volver a casa, como me está pasando últimamente con los nervios destrozados, por comentarios que tengo que escuchar y recordar y por la insensatez que se está adueñando de muchos de nosotros. Pido por la importancia del tema, que este tema únicamente lo traten especialistas. Al menos en Sálvame«, decía retando a la directora del programa. «Me niego a faltar el respeto a Rocío Carrasco. Yo por mi parte en este asunto no quiero ni una falta de respeto sobre este tema. No hay debate».

Ni que decir tiene que esta nueva ofensa en directo a su empresa ha disparado los rumores de su salida de Telecinco, coincidiendo con su reciente irrupción en la campaña del PSOE.

Rumores que se nacen de los pasillos de Telecinco, tal y como señalan a PD fuentes próximas a la cadena, y que parecen imparables a estas alturas. De hecho, por las redes sociales se extiende un insistente rumor: “si la izquierda gobernase en Madrid tras el 4 de mayo, Jorge Javier Vázquez dejaría la televisión para ser Consejero de Ángel Gabilondo”.

¿Se marcaría así un Máxin Huerta la estrella de Mediaset?