Iglesias acusa a Ana Rosa Quintana, Federico Jiménez Losantos y las televisiones «de esparcir bulos»

Pablo Iglesias sigue siendo incapaz de hacer campaña sin tener en la boca a los periodistas y a los medios de comunicación.

El candidato de Unidas Podemos ha olvidado rápidamente que fue gracias a las televisiones, que le ponían a él y a los suyos alfombra roja tras su fulgurante nacimiento en todas las tertulias, como se dieron a conocer al gran público y posibilitaron el ascenso de su formación.

Ahora, se trata de presentar a la prensa que no le baila el agua como el eje del mal. Ya lo hizo Unidas Podemos con un insultante vídeo contra 15 reconocidos comunicadores. Algunos, como Ana Rosa Quintana, le respondieron. Ahora Iglesias quiere más.

Iglesias acusó a Ana Rosa Quintana de esparcir bulos este lunes 26 de abril de 2021 en un mitin en Tetuán:

El bulo repetido sobre las residencias es lo que esta detrás de las amenazas de muerte que yo recibo. Ese bulo lo ha repetido Ana Rosa Quintana. Y hemos pedido a Telecinco que rectifique o iremos a los tribunales. Todas las agencias de verificación de datos, en realidad no sirven para evitar esa efectividad de esa ultraderecha que ha asumido que la mentira es una herramienta política legítima. […]

Después, en un vídeo grabado, volvió a la carga:

Esta mañana ha ocurrido algo muy grave. Hay televisiones que llevan tiempo esparciendo bulos. Ana Rosa, que presenta el programa de más audiencia de la televisión, ha dicho que era yo el responsable de las residencias de ancianos y no la señora Ayuso, y esa mentira está detrás de las amenazas que hemos recibido yo, mi padre, y la ministra de Igualdad. Ana Rosa lo sabe, pero insiste en mentir. Hemos pedido una rectificación a Mediaset. Ana Rosa estaba acompañada por Eduardo Inda, que no solo me insulta a mí, sino que ha llamado miserable a Àngels Barceló, nada menos.