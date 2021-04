La izquierda ‘agota sus balas’: Díaz Ayuso resiste treinta minutos de acoso y derribo de Mónica López en TVE

Isabel Díaz Ayuso ha resistido a treinta minutos de acoso y derribo por parte de Mónica López, la misma que dijo en TVE que no entendía «cómo los madrileños» podían seguir votándola.

A la izquierda se le agota el tiempo. Y las opciones. Restan tan solo cinco días para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, que algunos parece que han convertido en un plebiscito, y las últimas encuestas han sido un jarro de agua fría para PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

La presidenta de la CAM y candidata a la reelección toreaba este jueves 29 de abril de 2021 en una plaza difícil. Acudía al programa ‘La hora de La 1′ donde le esperaban treinta minutos de entrevista, según los tiempos marcados por la Junta Electoral. López lo ha dejado claro durante toda la campaña: alfombra roja a los candidatos de la izquierda y cuchillo entre los dientes con la derecha. El ejemplo más palpable fue el de Rocío Monasterio.

«Aspiro a una amplia mayoría y no es utópico poderlo conseguir», aseguró Ayuso, que busca gobernar en solitario. Sin embargo, la candidata ‘popular’ descartó arremeter contra VOX, de los que quizás necesita su apoyo para ser investida:

«¿Hablar de ultras? Aquí hemos tenido un vicepresidente del Gobierno que está encantado de pactar con la ETA. Extremos hay otros. Pero yo no soy VOX, es o que se definan ellos. Con quién no pactaré es con el desastre, que es el PSOE que utiliza las instituciones para inmiscuirse en Madrid.»

La meteoróloga catalana volvió a la carga: «¿VOX es un partido de extrema derecha?»

Yo estoy de acuerdo en algunas cuestiones y en otras, como el de los MENAS, no, porque además no es competencia autonómica. Por supuesto que me preocupa la inseguridad ciudadana pero nosotros no tenemos competencias. El cordón sanitario que se le hace a VOX es reprochable. Cordones en las urnas. Yo no quiero a Podemos, que son extremos, ¿por qué se les arrincona a unos y no a otros? ¿No cree usted que es más radical Podemos? Les he oído cosas…Recordemos que Más Madrid ha intentado boicotear el Zendal. Son barbaridades