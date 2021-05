Una tertuliana de Mónica López en TVE desea a todos los votantes de Ayuso «una buena enfermedad»

La izquierda sigue sin encajar la derrota del 4-M.

Celia Blanco, periodista de izquierdas vinculada de forma habitual al grupo PRISA (El País, la SER), y a TVE ha deseado a los votantes de Díaz Ayuso «una buena enfermedad con diagnóstico tardío».

El escándalo era grande en redes ante la bestialidad de su tuit.

«¿Saben lo que deseo a todos los que votaron al PP en Madrid? Una buena enfermedad con diagnóstico tardío fruto de los recortes. A todos. Incluidos aquellos con los que tenga el más mínimo trato. Ojalá ser bruja», aseguró Blanco tras conocer los resultados electorales de Madrid.

Esta persona no cumple los parámetros humanos y democráticos para estar en ⁦@rtve⁩ . Exigimos que se suspenda inmediatamente su colaboración por incumplir los códigos éticos y morales de la tv pública 👇 https://t.co/ZM73ZZ0gfv — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) May 7, 2021

Blanco borra el mensaje

Las reacciones a su ofensivo tuit no tardaron en llegar y Blanco, consciente de que el tsunami podría llevarse por delante sus chiringuitos en TVE –donde colabora en el polémico programa ‘La hora de La 1’ que presenta Mónica López, o El País, optó por borrar el mensaje.

Eso sí, en sus matices posteriores, aseguraba que seguía defendiendo su pensamiento.

Ojalá mañana lean esto, que escribo de noche porque he estado a otras cosas:

Sí. Deseo que todos los que votan a la derecha sufran en sus carnes lo que han votado. Además, lo deseo de verdad. Me parece lo más justo.

Por decir esto he recibido: — Latanace (la otra Celia Blanco) (@Latanace) May 6, 2021

Están pidiendo mi cabeza en los sitios en los que trabajo. Cosa absurda. Realmente diría lo mismo que he dicho en todos ellos. Es mi deseo, no la certeza de lo que ocurrirá. pic.twitter.com/91ZLyPsOy2 — Latanace (la otra Celia Blanco) (@Latanace) May 6, 2021

«No podría tener una pareja de derechas»

Blanco ya dejaba claras sus intenciones en una entrevista en el diario podemita Público.es, cuando afirmaba que no podría tener «una pareja de derechas«.