Una visión crítica del comunismo desde Marx a Gorbachov y sus consecuencias hoy

Enrique Miguel Sánchez Motos, ha publicado en la editorial Sekotia, el libro “Historia del Comunismo. De Marx a Gorbachov, el camino rojo del Marxismo” que está siendo distribuido por las librerías y en Amazon en formato papel y en formato Ebook.

El autor considera que “el marxismo es el buque insignia de la armada de izquierda y que mientras no lo hundamos, esa izquierda revolucionaria violenta seguirá pareciendo victoriosa”. Señala que es imprescindible conocer la verdad de la historia del comunismo, y de la ideología marxista, para ayudar a que sus partidarios, y los intelectuales que le dan su apoyo, salgan de su error.

El libro, de 544 páginas, comienza acusando al comunismo de mentir de forma permanente y de haber sido un régimen criminal al que se atribuyen más de 100 millones de muertos, diez veces más que al nazismo. Por otra parte, explica con claridad que el comunismo no es otra cosa que la aplicación práctica de la doctrina marxista y que por tanto no cabe eximir a Marx y a sus seguidores de su responsabilidad en los crímenes causados.

“Este libro pretende aportar ideas y datos que faciliten la toma de posición de cada uno ante el comunismo. Explicar de forma sencilla, pero a la vez precisa y profunda, qué es el comunismo, sus raíces filosóficas, cómo surgió, cómo ha actuado y actúa. El siglo XXI debe ser el inicio de una era de Luz. La verdad es imprescindible para dejar de lado emotividades y fanatismos y así colaborar a crear una nueva sociedad mundial, responsable y solidaria.” explica en el prólogo Sánchez Motos.

Tras exponer el contexto familiar y social en que vivió Marx entra en el análisis sistemático de sus ideas y de las de su alter ego Engels y de su realidad como revolucionarios partidarios de la violencia y de la dictadura. Extrae la esencia de sus obras, a la vez que las presenta cronológicamente. Dedica capítulos específicos a sus dos obras ineludibles El Manifiesto Comunista y El Capital.

Demuestra cómo la democracia no cabía en el pensamiento marxista al subrayar la dura crítica que Marx y Engels hicieron de Bernstein, el padre de la socialdemocracia. Narra con detalle la llamada Revolución de Octubre de 1917, que en realidad fue un golpe de Estado contra la Revolución de Febrero que había derrocado al zar. Expone la expansión del comunismo por el mundo tras los errores estratégicos en que se incurrió en las conferencias de Yalta y Potsdam, al finalizar la Segunda Guerra Mundial.

Narra los posteriores levantamientos que se produjeron en Alemania Oriental, Polonia, Hungría y Checoslovaquia, aplastados sangrientamente por los tanques soviéticos. Presenta después el proceso de la caída del comunismo en Europa y Rusia, debida a la actuación de un personaje de buena voluntad, Gorbachov, que sin embargo no tenía claro hacia donde iba pues, en su “perestroika” alababa constantemente a Lenin y decía que había que regresar al leninismo. Finalmente, el libro concluye señalando la necesidad de una alternativa ideológica al marxismo y propone unas líneas básicas entorno a las que se pueda constituir un amplio consenso, a fin de crear, aunque hoy parezca una utopía, una sociedad centrada en la libertad, la justicia y la fraternidad.

Enríque Sánchez Motos (Murcia, 1947) Escritor, articulista y conferencista y ha tenido colaboraciones en Diario 16, El País, El Mundo Financiero, El Español Digital, The Diplomat in Spain, Info Hispania. Tiene escritos más de 200 artículos publicados, entre ellos: “¿Cayó el Muro de Berlín o sólo a medias?” “El marxismo no tiene defensa posible” “Las cinco izquierdas y la derecha”. Administrador Civil del Estado, Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Derecho, Master en Planificación Económica y Desarrollo Rural (OCDE). Consultor Internacional en Administración Pública y Excelencia en la Gestión. Experiencia en consultoría internacional y destinado a países de los cinco continentes como Rumania, Bulgaria, Guatemala, China, Brasil, Túnez, Argelia y Egipto.