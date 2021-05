Carlota Corredera ataca en directo a Ana Rosa Quintana y se la pega: «¿no denuncias la violación en GH?»

La docuserie de la vida de Rocío Carrasco (Rociíto para entendernos mejor) lleva camino de provocar un daño colateral en la cadena que lo emite, Telecinco, que se está embutando en una atmósfera muy peligrosa por lo delicado del asunto y las contradicciones que se producen por el trato a Antonio David Flores en relación con otros contertulios con pasados marcados también por presuntos malos tratos.

Carlota Corredera, que presenta el mencionado bloque de entrevistas, ha perdido la cabeza por él y utiliza el ataque a compañeros de Mediaset como principal argumento para respaldar las acusaciones formuladas por Carrasco.

Y Corredera ha deslizado una dura crítica contra la reina de las mañanas de Telecinco, Ana Rosa Quintana, a quien ha atacado implícitamente en pleno directo porque Ana Rosa ha manifestado públicamente su apoyo a Rocío Flores, atacada por su madre en esa docuserie.

Carlota Corredera soltaba en antena: “Cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo únicamente a señores que sostienen un cartel. Hablo de periodistas, de colaboradores de esta cadena y de otros, y de grandes comunicadores a los que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican a torpedearla«.

Un ataque a Ana Rosa Quintana que se puede hacer perfectamente extensible a otros rostros de Telecinco, y compañeros de la copresentadora de Sálvame, como Joaquín Prat, Paz Padilla, María Patiño, Antonio Rossi o Alessandro Lequio.

Eso sí, Carlota Corredera que tan vehementemente defiende a Rocío Carrasco por esos presuntos malos tratos, todavía no ha dicho ni media palabra sobre el calvario que está padeciendo otra mujer, Carlota Prado, después de que denunciara una violación ‘televisada’ en Gran Hermano, grabada por las cámaras y presuntamente permitida por el programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Las redes, tal y como ha comprobado Periodista Digital, se lo han recordado a Corredera que es, al parecer, feminista selectiva y para lo que a ella, a su productora o a su amigo Jorge Javier le interesa. ¿Por qué no has dicho nada de la (presunta) violación en Gran Hermano?, se preguntan las redes. Que violaran a una concursante de GH y que Carlota Prado requiera de asistencia psiquiátrica desde entonces, ¡eso es peccata minuta!