La Telemadrid de López quiere desestabilizar al Real Madrid y suelta que Zidane se irá aunque gane la Liga

Así son las cosas.

La Telemadrid de José Pablo López, la misma que hace oposición a Isabel Díaz Ayuso pese a ocupar ella la presidencia de la Asamblea madrileña, ahora sale con que Zinedine Zidane se largará del Real Madrid en un momento crucial para decidirse el título de Liga.

Restan tan solo dos jornadas. Madrid y Atlético están separados por tan solo dos puntos pero el factor de los enfrentamientos directos es favorable a los blancos, por lo que un simple empate de los de Simeone podría tener consecuencias nefastas para los de Neptuno.

En ese contexto, llega Telemadrid y se saca de la chistera que el técnico blanco no seguirá en el Madrid pase lo que pase en el campeonato liguero. Menudo momento.

Según avanzaba el canal autonómico, el entrenador del Real Madrid dejará de entrenar al equipo blanco cuando finalice la temporada, al margen de que consiga o no ser campeón de Liga.

Los madridistas atacaban cargados de razones, ya que algunos de ellos recordaron que fue Telemadrid quién aseguró que José Mourinho se haría cargo del equipo cuando Santiago Solari fuera destituido hace dos temporadas:

Recordemos que TM tuvo que pedir disculpas por semejante patinazo: «A veces cometemos errores, como el de colocar el pasado 7 de marzo a José Mourinho de forma inmediata al frente del banquillo del @realmadrid Pedimos disculpas por ello. Nos precipitamos y nos equivocamos».

No os fiéis mucho de Telemadrid, una cadena que no la vemos ni los madrileños. ¿Alguien sigue viendo Telemadrid? En fin, de cualquier manera, el Madrid no puede perder a Zinedine Zidane. No existe nadie que nos encaje mejor. Nadie. Empeoraremos sin él. Siempre.

— Israel Loranca (@israelloranca) May 14, 2021