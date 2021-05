ESTUVO CON PABLO MOTOS EN 'EL HORMIGUERO'

De la Morena confiesa que aunque «le daba miedo» y él «es de izquierdas», también votó a Isabel Díaz Ayuso

"El otro día leyendo una entrevista a Fernando Savater, decía: 'No me da miedo votar a Ayuso aunque soy de izquierdas'. A mí sí me daba miedo votar a Ayuso"