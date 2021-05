¿Dónde está el resto de mi hija?

Se engaña quien quiere o nos engañan a todos.

A comienzos de mayo de 2021 un usuario de Reddit compartió una fotografía de una niña que, a primera vista, parece estar ‘enterrada’ entre el pavimento.

Esta ilusión óptica provocó el desconcierto de muchos en redes sociales a quienes no les fue fácil ver lo que en realidad estaba sucediendo.

«Mi hija, ¿dónde está el resto de ella?», escribió el dueño de la instantánea, invitando a encontrar la explicación razonable a lo a simple vista parecía imposible.

My daughter, where’s the rest of her?! Ohh I see, do you? https://t.co/JTN7SIKkut

— Alexander Coleman Kime (@Al_Coleman_Kime) May 6, 2021