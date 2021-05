Mercedes Milá cava su tumba mediática: esquiva la violación en ‘GH’ y señala a Jorge Javier Vázquez

La presentadora Mercedes Milá está estos días de actualidad porque regresa este mismo jueves 20 de mayo a Movistar Plus con Scott y Milá, el programa que supuso su regreso a la televisión en 2019 y en el que muestra su faceta más curiosa de la mano de su inseparable perro Scott.

Más que por eso programa -que ha pasado casi inadvertido para la audiencia- Milá está ‘de moda’ por sus declaraciones relacionadas con la polémica televisiva del momento, la vida que cuenta en primera persona Rocío Carrasco en una docuserie sobreexplotada ya en Telecinco, y en la que claramente ha tomado partido por la hija de Rocío Jurado en su contienda contra su exmarido Antonio David Flores.

En este sentido, en una entrevista concedida a El Español que recoge Periodista Digital, Mercedes Milá considera que “lo que sería la compensación definitiva sería restablecer la relación con sus hijos y que su exmarido no se fuera de rositas. Lo que ella está contando es tan brutal que tiene que tener consecuencias penales. Si ella consigue esos dos aspectos, le compensará el brutal desnudo que hace en esta magnífica serie de La Fábrica de la Tele”.

Milá, no es una sorpresa atendiendo a su perfil feminista, se pone del lado de la mujer; cosa que no hace curiosamente en la siguiente pregunta sobre otra mujer que ha denunciado una violación en un programa de Telecinco. Hablamos de Carlota Prado y los tristes acontecimientos sucedidos en el Gran Hermano Revolution (el último de anónimos), que presentaba Jorge Javier Vázquez.

Los hechos, que están pendientes de juicio y en el que la Fiscalía pide penas para el presunto autor de los hechos y para la productora del programa, se han silenciado en Mediaset y han sido olvidados curiosamente por una de las más ilustres televidentes de Sálvame, la ministra de Igualdad Irene Montero.

Un silencio que no evita que en la entrevista se le pregunte a Milá sobre estos hechos: “Otro caso polémico ha sido el de la supuesta violación a Carlota Prado en Gran Hermano. ¿Qué opinas de cómo ha gestionado la cadena el asunto?”…

“Ese no es un tema para hoy. Siempre que me habéis preguntado he respondido con el máximo interés. Yo no estaba presentando Gran Hermano en ese momento ni tengo que ser la persona que juzgue lo que haga o deje de hacer la cadena a la que no pertenezco”.

Mercedes Milá sella así -además de arrogarse el derecho de determinar si es un hecho que hoy se puede preguntar- un vergonzoso silencio cómplice sobre el caso y de paso, al decir “yo no estaba presentando Gran Hermano”, señala como responsable a Jorge Javier Vázquez. Unas declaraciones que huelen a chamusquina y que ‘entierran’ para siempre el feminismo de Milá e incluso empaña su futuro profesional y credibilidad.