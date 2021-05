Una confesión de Losantos sobre Rocío Carrasco liquida a Irene Montero, Carlota Corredera y a Jorge Javier

La crónica rosa de Es la mañana de Federico del pasado viernes contó con Isabel González, Beatriz Cortázar y Alaska para debatir todos los temas del último programa de Rocío Carrasco en Telecinco, un debate en directo en el que varias decenas de colaboradores formularon preguntas a la protagonista de la función.

Todo ello en un programa que, tal y como enunció Federico Jiménez Losantos en esRadio, consistió en formular más «un mensaje político que un programa del corazón», informa Libertad Digital y recogemos en Periodista Digital.

Una frase en concreto, pronunciada por gran parte del nutrido elenco de colaboradores, presentadores e invitados, «molestó especialmente» al director de Es la mañana de Federico:

«Dicen que ella habla por miles de mujeres. No, tú hablas por ti misma y te creerá el que te crea hoy, porque dices otra cosa que decías ayer, pero por miles no hablas. Eso es un mensaje comunista que puede decir Irene Montero. Pero tú te representas a ti, hablas por tu experiencia. Miles de mujeres no cobran dos millones por contar su vida ni hacen portadas de ¡Hola! No vengas que hay que creerte porque representas a miles».

Jiménez Losantos, además, señaló otro punto fundamental en el debate y del que nadie habla: David Flores, el otro hijo de Rocío y Antonio David. «Carlota Corredera quiere ser fiscal general, Jorge Javier no es tonto aunque se haya pasado a la demagogia progre. Y sabe que un punto clave al hablar de la hija es el hijo». Todo se concentra, de esa manera, en un «linchamiento a la hija», Rocío Flores, que desde El programa de Ana Rosa pidió a su madre de nuevo entrar en contacto, extremo al que ésta se negó en el programa del miércoles.

Lo que queda es un programa que va dirigido «contra resoluciones judiciales fundadas en varias instancias. Juzgados, Fiscalía, el fiscal general del Estado que ya ha dicho que no va a recurrir nada… Porque aquello no se sostiene por más que se empeñe La Fábrica de la Tele. Si hay otra historia, que denuncie, pero lo que ha contado hasta ahora no sirve. Es un insulto al Estado de derecho y no podemos cambiar los tribunales populares de plató por los de la Justicia».