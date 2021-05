Este es Roman Protasevich, el bloguero por el que la dictadura de Lukashenko secuestró un avión comercial para arrestarlo

Este 23 de mayo de 2021, la cruzada del dictador bielorruso Alexander Lukashenko contra la prensa marcó un nuevo hito al obligar a un avión de Ryanair que viajaba de Atenas a Vilna a aterrizar en Minsk con el fin de detener al periodista y disidente Roman Protasevich, incidente condenado por la comunidad internacional.

El periodista, que viajaba con su novia, fue director y uno de los fundadores de los canales de Telegram Nexta y Nexta Live, con más de 1,2 millones de seguidores.

Dicho canal desempeñó un papel importante en la transmisión de enormes protestas de la oposición contra el mandatario tras las fraudulentas elecciones presidenciales de agosto de 2020. Sin embargo, el medio fue declarado extremista por Bielorrusia al notar su capacidad de movilización, y sus dos fundadores fueron acusados de organización de disturbios e instigar al odio social. Las manifestaciones se han disipado en los últimos meses, pero las autoridades bielorrusas continúan reprimiendo a la oposición con arrestos.

Protasevich, que vivía en el exilio en Lituania, era buscado por las autoridades de su país. La KGB bielorrusa los puso en una lista de personas implicadas en “terrorismo”, delitos por los que puede ser condenado a 15 años de prisión o incluso a pena de muerte, según la oposición.

En su perfil de Twitter, Protasevich se describe burlonamente como “el primer periodista terrorista de la historia”. Su último tuit, del 16 de mayo, hablaba de fotografiar la visita de Tikhanovskaya a Atenas, ciudad de la que partió el vuelo de Ryanair con destino a Vilna.

Viviendo entre Polonia y Lituania, ambos centros de exiliados bielorrusos, se ha convertido en el editor del canal BGM -acrónimo en ruso que significa “Bielorrusia inteligente”-, que cuenta con 260.000 suscriptores.

#Belarus Breaking. Pro-government channels published Raman #Pratasevich video address. He was forced to say he is confessing that he was “plotting riots” pic.twitter.com/vhyIs6FmWC

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) May 24, 2021