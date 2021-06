Criptomonedas: los últimos tuits de Elon Musk revolucionan no solo al Dogecoin

Elon Musk vuelve a lanzar polémicos mensajes en Twitter que vuelven a revolucionar los mercados, y no solo el de las criptomonedas.

Las acciones de Samsung Publishing, uno de los principales accionistas de la productora de «Baby Shark», se han disparado este 2 de junio de 2021 después de un tuit del CEO de Tesla sobre la canción infantil, que se ha hecho viral.

“¡Baby Shark aplasta a todos! Más visitas que humanos», decía el tuit de Musk.

Las acciones de Samsung Publishing, de Corea del Sur, se dispararon más del 10% en un momento durante la sesión asiática, antes de cerrar con un aumento del 6,29%.

El valor aumentó más del 76% su capitalización de mercado en 2018 después de que la canción «Baby Shark» se volviera viral en Reino Unido, recuerda CNBC.

Igualmente, Musk ha tuiteado esta mañana sobre el Dogecoin, con una imagen del perro Shiba Inu que incluye este mensaje:

— Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021