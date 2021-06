Enhorabuena chavales... os mean encima y quieren que digáis que llueve

Os han subido la bombona un 5%

-El gasoil un 30%

– Os han subido la luz un 45% , un 268% con respecto a abril de 2018 y vais a tener que levantaros de madrugada para poner una lavadora.

– Os han subido las multas de tráfico.

– os han recortado la velocidad de circulación.

– os van a hacer un recorte de 11.000 millones en sanidad.

– os van a cobrar por circular por autovía

– pronto tendrás que pensártelo antes de coger el coche para ir a tu pueblo, porque te obligarán a endeudarte para pagar un coche eléctrico y deshacerte del que tienes.

– Te suben la Cocacola la fanta, y otras bebidas y te dicen que es por tu bien

– Hasta renovar el DNI o el Carnet de conducir es un 80% más caro.

– Te van a crujir en la declaración de la renta

– te han subido la cuota de autónomo.

– Te han subido el impuesto de matriculación.

– te han subido el IBI.

– Te han subido la Seguridad social.

– Te han subido la póliza de seguros( la primera en 28 años)

– Te han subido el impuesto de sociedades.

– Te han subido las transacciones financieras y las comisiones bancarias.

-Te han subido el impuesto de patrimonio.

– En nada tendrás que pedir un préstamo para comprar cordero o una lubina en Navidad, pero no pasa nada, siempre podrás sustituirla por una hamburguesa vegana de zanahoria.

Pero los votaste porque eran socialistas y comunistas y ellos se ocupaban de la gente, te declararon alertas fascistas para que apedrearas al PP, a Ciudadanos o a Vox , y te dirán que esa es una foto de Colón ,cosa de fachas

Mientras le dan a Cataluña el 50% del fondo de recuperación, ponen en la calle a golpistas, blanquean asesinos y los ponen en la calle, rescatan líneas chavistas, mantienen a MENAS que cobran el doble que tu padre después de 40 años cotizados y al que no puedes llevar a una residencia o porque no hay o porque no puedes pagarla.

Pero son socialistas y comunistas , no son esos asquerosos fachas y fascistas de la derechona Franquista ¿ Verdad ?