El momento en que el cajero con resaca finge desmayarse ante una clienta, para irse a casa ‘por enfermedad’

Candidato firme el tipo a la secretaría general de ‘Caraduras sin Fronteras’. Y duro golpe de paso al mito que los emigrantes que llegan de Asia son feroces y disciplinados trabajadores.

Este empleado de un supermercado del Reino Unido, que había pasado una noche de juerga y alcohol a manta, pensó que eso de currar con resaca era un horror y decidió que tenía que conseguir tomarse el día libre.

Y ni corto ni perezoso fingió desmayarse para que le permitieran irse a casa.

El usuario de Twitter ElpedroThe2nd compartió este 3 de junio de 2021 las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad de la tienda, que muestran cómo el tipo está trabajando en la caja y hablando con una mujer y, de repente, se lleva una mano a la cabeza y cae al suelo.

«¿Cuál es la mejor manera de escaparse del trabajo por enfermedad? Esta es la mía: era el día de San Esteban, tenía resaca y 18 años y quería salir de fiesta más tarde, así que decidí hacer esto. Me aseguré de que el gerente estuviera allí también».

What’s the best way you’ve ever blagged getting off work sick this is mine it was Boxing Day I was hungover and 18 and wanted to go out later so decided to pull this off 😭 made sure the manager was there as well pic.twitter.com/wIBuu2KWGL

— elpedro ⭐️⭐️ (@ElpedroThe2nd) June 3, 2021