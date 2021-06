Apple filtra por accidente nuevas aplicaciones para Apple Watch y iPhone

Pifia en una empresa que rara vez falla.

Pocas horas antes de su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC 2021), Apple ha filtrado accidentalmente datos sobre nuevas aplicaciones para Apple Watch y iPhone.

El desarrollador Khaos Tian ha estado atento al manifiesto de la App Store y ha detectado referencias a nuevos identificadores de paquetes de programas, lo que sugiere posibles nuevas ‘apps’.

La aparición de una nueva entrada denominada ‘com.apple.Mind’ sugiere que Apple estaría expandiendo sus ofertas de salud y bienestar, posiblemente con algún tipo de aplicación relacionada con el Apple Watch, según 9to5Mac.

Según explica el medio, la ‘app’ casi con certeza se llamará Mind y ya está en proceso. Aparentemente, estará disponible en iOS y watchOS en lugar de estar limitado a una sola plataforma.

Looks like someone deployed the new profile for App Store too early? Want to guess what “https://t.co/nhhpJFmZbJ.Mind” is on watchOS? pic.twitter.com/BarzoJtovq

— Khaos Tian (@KhaosT) June 5, 2021