El mejor desprecio es no hacer aprecio: Ana Rosa Quintana se niega a entrar en la guerra con Carlota Corredera

“Se ha cargado ya a Jorge Javier Vázquez y ahora va a por Ana Rosa Quintana. Tiene una ambición ciega, solo superada por su egocentrismo”. Así describe a Carlota Corredera una acreditada fuente próxima a Telecinco a Periodista Digital.

La ambiciosa Corredera, quiere aprovechar la guerra interna entre productoras de Mediaset para ‘meter la cabeza’ en la ansiada franja matinal, en la que reina desde hace muchas temporadas El Programa de Ana Rosa. Las mismas fuentes aseguran a PD que Carlota Corredera ya comienza a postularse como la próxima ‘reina de las mañanas’ de Telecinco y con ese fin “mueve ficha en los despachos”.

Ella se considera “abanderada del feminismo patrio” y cree que “Telecinco necesita renovar su programa matinal y darle un giro político hacia posiciones progresistas”, explican las mismas fuentes que puntualizan que “por una cuestión edad, si no es ahora cree que lo conseguirá en unos años”.

Las mismas fuentes han explicado que las pretensiones de Corredera son sencillamente «imposibles».

La empresa es imposible pero hay precedentes de hasta dónde es capaz de llegar la gallega, que comenzó a ser conocida gracias a Sálvame, para saciar su sed de ambición: atacar directamente a su mentor televisivo, Jorge Javier Vázquez.

“Un enfrentamiento en toda regla, descarado y descarnado, sin tapujos y dando la cara», lo ha contado Jesús Mariñas describiendo la situación que están viviendo Jorge Javier y Carlota. «Aseguran sus círculos que están presuntamente enfrentados por las razones de Telecinco para cargarse a uno de los dos. Resulta sorprendente y también emocionante, estoy que no pego ojo», dice en La Razón.Mariñas pronostica para este verano «situaciones imprevisibles y una divertida batalla veraniega».

Tal y como ha publicado PD, Carlota Corredera ya se ha atrevido a atacar en directo a Ana Rosa Quintana, al hilo de las revelaciones de Rocío Carrasco, Corredera soltaba en antena: “Cuando hablo de negacionistas no me estoy refiriendo únicamente a señores que sostienen un cartel. Hablo de periodistas, de colaboradores de esta cadena y de otros, y de grandes comunicadores a los que parece que les da rabia no haber podido contar ellos esta historia y se dedican a torpedearla”.

Al tiempo, Ana Rosa Quintana decidía no hablar más en el programa de la docuserie de Rociíto por la guerra entre productoras por cuestiones ideológicas. Para empezar, en ‘A.R.’ se contrató a Rocío Flores (hija de Carrasco) no sólo para hablar de ‘Supervivientes’ sino para que le de réplica a su madre. También, entre los colaboradores del magacín matinal los hay muy críticos con Rociito (Alessandro Lequio, Antonio Rossi y la propia Ana Rosa).

Lo cierto es que la jugada le ha salido bordada: en mayo, Quintana tomó la decisión de no hablar del contenido de la docuserie. Lejos de bajar su audiencia, su espacio televisivo firmó en mayo un estratosférico 22,3% de share en Telecinco, un dato récord que consolida a la presentadora como la reina de las mañanas y que supone su mejor cifra desde el año 2007.