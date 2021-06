National Geographic identifica un quinto océano en el Planeta Tierra

Sorpresa y de la grandes.

Los cartógrafos de la revista National Geographic aprovecharon el Día de los Océanos del pasado 8 de junio de 2021, para reconocer la existencia de la masa de agua que rodea la Antártida como el quinto océano de la Tierra.

«El océano Austral ha sido reconocido por los científicos durante mucho tiempo pero, como nunca hubo un acuerdo internacional, nunca lo reconocimos de manera oficial», explicó el geógrafo Alex Tait.

Esa masa de agua se extiende desde la costa de la Antártida hasta los 60 grados de latitud sur, sin contar con el pasaje de Drake y el mar de Scotia, y es un hogar vital para los ecosistemas marinos del hemisferio sur.

Asimismo, tiene fronteras con tres de los otros cuatro océanos que existen en nuestro planeta: el Atlántico, el Índico y el Pacífico.

Four oceans or five? It’s #WorldOceansDay🌊 and National Geographic is making a change to recognize the Southern Ocean as a fifth official ocean in our atlases and maps! https://t.co/HSHRUAyWuE

— National Geographic (@NatGeo) June 8, 2021