Mensaje de Rosa Díez a Pedro Sánchez: «Los españoles no permitiremos que nos roben nuestra nación»

Un calor de justicia y un mar de banderas españolas. Ni un incidente y una foto que estará este lunes en todos los periódicos del mundo y en los despachos de todas las cancillerías europeas, dejando patente que los españoles rechazan sin matices la claudicación del socialista Pedro Sánchez y sus compinches, frente a los golpistas catalanes.

Cientos de miles de personas han acudido este domingo, 13 de junio de 2021, a la plaza de Colón convocadas por la plataforma Unión 78 contra los indultos a los golpistas que aprobará en breve el Gobierno Sánchez.

En el escenario no ha habido políticos sino miembros de la sociedad civil que han exclamado «¡basta ya!» al gobierno socialista acompañados por miles de personas.

El primero en hablar ha sido el escritor Andrés Trapiello, que ha arrancado diciendo que estaba en la concentración «por coherencia con lo que pienso, por respeto a mí mismo» en un acto que ha calificado de «utilidad pública».

«Nos dicen es cosa de la ultraderecha pero aquí hay personas de la derecha pero también de centro y de izquierda, que estamos de acuerdo en unas cuantas cosas. No muchas pero sí importantes: la que más, la defensa de nuestro orden constitucional», ha señalado el columnista.

«Basta ya de insultar a los que no piensan como ellos, a ver si lo entienden de una vez, nadie es facha por decir hoy lo que decía el presidente del gobierno hace unos meses», ha exclamado el escritor en una de sus frases más aplaudidas. Y ha concluido pidiendo a Sánchez que cuando se cite con Junqueras recuerde algo que dijo el poeta Antonio Machado:

Tras el escritor ha intervenido el presidente de la plataforma S’ha acabat Yeray Mellado en representación de la Cataluña constitucionalista, dirigiéndose específicamente a los jóvenes catalanes: «Sabed que no estamos solos. Sabed que en España somos mayoría, que somos muchos. Que miles de compatriotas, jóvenes como vosotros, compartimos vuestros valores».

«Los jóvenes de España estamos despertando poco a poco. Nosotros no estamos dispuestos a agachar la cabeza. No estamos dispuestos a rendirnos y no vamos a aceptar que la concordia signifique que unos delincan y otros callemos».