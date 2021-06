Biden exige a China acceso a los laboratorios de Wuhan para determinar si el covid-19 fue un «experimento que salió mal»

Tras denostar a Donald Trump, apoyado por la Big Tech y los apóstoles de los políticamente correcto, por apuntar a China como responsable directo de la pandemia de coronavirus, Joe Biden vuelve donde estaba su predecesor en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos ha afirmado durante la sesión final de la cumbre del G7 que China tenía que ser más transparente y permitir el acceso a sus laboratorios para que Occidente pudiera determinar si el virus covid-19 era el resultado de «un experimento que salió mal».

«No hemos tenido acceso a los laboratorios para determinar a ciencia cierta —no he llegado a una conclusión porque nuestra comunidad de inteligencia aún no está segura — si esto vino o no de un murciélago, en interacción de animales en un mercado y el ambiente que causó este covid-19, o si fue un experimento que salió mal en un laboratorio».