Elon Musks revela cuándo Tesla volverá a aceptar pagos con Bitcoin

Elon Musk, CEO de Tesla, afirma que su empresa de vehículos eléctricos empezará a aceptar pagos en Bitcoin (BTC) una vez que se confirme que los mineros utilizan energía limpia, lo que ofrece un rayo de esperanza de que el FUD que rodea a los activos digitales podría desaparecer pronto.

Musk respondió el viernes a un tuit de Cointelegraph sobre las recientes acusaciones de la CEO de Sygnia, Magda Wierzycka, que pidió a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. que investigara al multimillonario por la supuesta manipulación del precio de Bitcoin.

Según Wierzycka, Musk infló a sabiendas el precio de Bitcoin sólo para vender una «gran parte de su exposición en el máximo».

«Esto es inexacto», dijo Musk en respuesta.

Did you see?

Elon Musk is catching flak again, but what’s it for this time? Sygnia CEO Magda Wierzycka lambasted him saying “What we have seen with Bitcoin is price manipulation by one very powerful and influential individual.» https://t.co/W5WYgGnKPR

— Cointelegraph (@Cointelegraph) June 13, 2021