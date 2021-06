Héroe en la Red: el perro bloquea el paso de un bebé e impide que suba unas escaleras

Frente a los cínicos que sostienen que ese lugar le corresponde al percebe o a la cama, se confirma que el mejor amigo del hombre -del ser humano en general- es el perro.

Y la prueba la tenemos aquí.

Lo demuestra este vídeo, ya viral en redes sociales.

En la grabación se observa a un cachorro deteniendo a un bebé que trata de subir las escaleras.

A pesar de los esfuerzos del pequeño, la mascota bloqueó su camino desde el primer escalón, evitando así un posible accidente.

Happy Monday to this puppy preventing a baby climbing the stairs and to this puppy doggy only. pic.twitter.com/6BSktEb3pd

— Danny Deraney (@DannyDeraney) June 14, 2021