¿Se inventó EFE que la Casa Blanca confirmara una reunión «por separado» entre Pedro Sánchez y Joe Biden?

La Agencia EFE está siendo señalada de, presuntamente, publicar una ‘fake news’ para beneficiar a Pedro Sánchez tras su ridículo en la sede de la OTAN, en Bruselas.

La agencia de noticias afirma que “un funcionario de la Casa Blanca” confirmó que el 14 de junio los presidentes Joe Biden y Pedro Sánchez habrían tenido “una conversación por separado”.

Sin embargo, en las redes sociales se ha puesto en duda la información, considerando que se ha publicado con la única finalidad de reflotar la imagen del líder del PSOE, quien tras no lograr un encuentro oficial con el presidente norteamericano le tuvo que perseguir por 29 segundos en uno de los pasillos de la sede de la OTAN.

El vídeo ha generado una gran polémica por el evidente desinterés que muestra Biden en Pedro Sánchez, a quien casi ni dirige la palabra y finalmente siquiera se despide. El líder del PSOE intentó evitar la humillación afirmando que, en menos de medio minuto, tuvo el tiempo para hablar de temas como los lazos militares entre ambos países, la situación en América Latina y la agenda progresista.

La noticia de EFE ha sido utilizada por Moncloa y por la prensa afín a la izquierda para intentar demostrar que no existe un desprecio del Gobierno de Estados Unidos hacia Pedro Sánchez. Sin embargo, han saltado varias dudas que ponen en tela de juicio la veracidad de la información difundida

Toni Canto ha sido una de las figuras más reconocidas en dudar de la noticia de EFE, por lo que publicó en las redes sociales: “Lo de la confirmación de un funcionario anónimo de la Casa Blanca a la Agencia EFE de que Biden conversó ‘por separado’ con Sánchez, así se entiende mejor”.

Un tuit que acompañó con la publicación de unas declaraciones de Fernando Garea, quien tras su destitución como presidente de EFE, denunció la falta de parcialidad que existe en el medio: “Una agencia pública de noticias no es una agencia del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial”.

Lo de la confirmación de un funcionario anónimo de la Casa Blanca a la Agencia EFE de que Biden conversó "por separado" con Sánchez, así se entiende mejor. pic.twitter.com/LfQaoXIRn3 — Toni Cantó (@Tonicanto1) June 15, 2021

En este sentido, el político y actor deja caer que la publicación de EFE responde más a un interés político de beneficiar a Pedro Sánchez y su Gobierno que de una información veraz.

Para demostrar su argumento, Cantó publica la agenda oficial de la Casa Blanca en la que no existe ninguna mención a Pedro Sánchez y lanza un severo ‘zasca’: “Otro ridículo internacional del Gobierno: la reunión fantasma”.

La “reunión” de Joe Biden con Pedro Sánchez: La Casa Blanca no lo menciona en su agenda. No aparece el programa de La Moncloa sobre la cumbre. Otro ridículo internacional del Gobierno: la reunión fantasma. pic.twitter.com/9OI6ccstXy — Toni Cantó (@Tonicanto1) June 14, 2021

Las dudas sobre la información de EFE se incrementan tras recordar que actualmente es una agencia presidida por Gabrielas Cañas, quien tomó las riendas tras la salida de Fernando Garea y no mostró ningún rechazo a tener que seguir las órdenes y la línea editorial impuesta desde Moncloa.

La periodista y escritora tiene una evidente vocación a favor del PSOE, ya que estuvo en la Dirección General de Información Internacional con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Es importante sumar que la agencia EFE, que ya ha demostrado su parcialidad hacia la izquierda y extrema izquierda, incluso ha dado un paso más allá al ‘verificar’ informaciones de otros medios de comunicación que sean críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Con todo este escenario, son pocos los que se creen al “funcionario de la Casa Blanca” que, casualmente, intenta salvar a Pedro Sánchez tras una humillación internacional. Más aún, cuando el propio Sánchez intentó inicialmente convencer a los españoles de que había tratado hasta tres temas de gran importancia en apenas medio minuto.

La trola de Sánchez

A pesar de que el presidente de Estados Unidos se mostró incómodo y desinteresado en hablar con el líder del PSOE, el socialista afirma que 29 segundos fueron más que suficientes para abordar los lazos militares entre ambos países, la situación en América Latina y la agenda progresista.

El chiste se cuenta solo…

Sin embargo, Sánchez así lo afirmó en su respuesta a los medios de comunicación tras la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza, donde intentó restarle importancia a lo breve del encuentro asegurando que no lo “cronometró”.

“No tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de EEUU”, ha dicho sobre la breve duración del encuentro. Sin embargo, resulta curioso, ya que tuvo que disparar los diversos temas en solo cuestión de segundos para abarcar todos los puntos que él mismo presume.

“Mire si me ha dado de sí la conversación que hemos estado hablando de reforzar los lazos militares, de la situación en Latinoamérica y le he felicitado también por la agenda progresista que ha puesto en marcha”, aseguró Sánchez ante la mirada incrédula de los periodistas.

Con el presidente de EEUU, según ha explicado, ha hablado de la intención de España de actualizar el acuerdo bilateral de Defensa con este país y de su “preocupación” sobre la situación migratoria y económica en América Latina y de la “agenda de progreso” del norteamericano.

“Le he felicitado por la agenda progresista que ha puesto en marcha, sobre todo por la vuelta a los grandes consensos multilaterales especialmente del cambio climático y el acuerdo de París”, sumó el socialista.