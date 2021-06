Subida de las criptomonedas: el Bitcoin se dispara hacia los 40.000 tras el tuit de Musk

Cuando haya confirmación de un uso razonable de energía limpia (~ 50%) por parte de los mineros con una tendencia futura positiva, Tesla reanudará las transacciones de Bitcoin».

Este es el mensaje en Twitter del CEO de Tesla que ha revolucionado (de nuevo) el sector de las criptomonedas, sobre todo e Bitcoin, que se dispara por encima de los dos dígitos.

Otras cripto, como Ethereum, Binance Coin o Cardano, también registran notables ascensos.

De nuevo, Elon Musk vuelve a dar esperanzas a los fans del Bitcoin, después de lanzar la ‘bomba’ recientemente de que el fabricante no aceptaría Bitcoin precisamente por motivos medioambientales.

Did you see?

Elon Musk is catching flak again, but what’s it for this time? Sygnia CEO Magda Wierzycka lambasted him saying “What we have seen with Bitcoin is price manipulation by one very powerful and influential individual.» https://t.co/W5WYgGnKPR

— Cointelegraph (@Cointelegraph) June 13, 2021