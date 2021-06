Muere Ziona Chana, el tipo con la ‘familia’ más grande del mundo: 38 esposas y 89 hijos

Ziona Chana tenía 76 años, 39 esposas y 94 hijos.

Como suena. Pue este tipo, cabeza de familia de la familia más numerosa del mundo, ha muerto en el noreste de la India.

Zionnghaka Chana o Ziona Chana, el jefe de una secta cristiana local que permite la poligamia, murió el domingo, dijo en un tuit Zoramthanga, el ministro jefe de Mizoram y que tiene un solo nombre.

Con un total de 167 miembros, la familia es la más numerosa del mundo, según los medios locales, aunque esto depende de si se cuentan o no los 33 nietos de Ziona.

Chana padecía diabetes e hipertensión.

Los médicos le dijeron a la agencia de noticias PTI que la condición del prolífico hombre se había deteriorado en las últimas semanas. Fue internado en el hospital el domingo por la noche, donde fue declarado muerto a su llegada.

Es difícil decir si era de hecho el cabeza de la familia más grande del mundo, ya que hay otros que también reclaman el título. También es complicado calcular el tamaño exacto de su familia. Según datos recogidos por las agencias Reuters y EFE, tuvo 39 esposas, 94 hijos y 33 nietos, lo que suma 181 miembros.

El particular récord está en disputa: Winston Blackmore, jefe de una secta mormona polígama en Canadá, tiene unos 150 hijos de 27 esposas, en total 178 personas contándolo a él, sin sumar a sus nietos.

Ziona vivía con su familia en una inmensa estructura rosa de cuatro pisos con unas 100 habitaciones en Baktawng, una remota aldea de Mizoram que se ha convertido en una atracción turística, según Zoramthanga.

