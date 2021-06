El simple gesto de Cristiano Ronaldo que hunde las acciones de Coca Cola

Las acciones de Coca Cola caen este 16 de junio de 2021 después que el futbolista Cristiano Ronaldo, en la rueda de prensa previa al partido de Portugal contra Hungría, retirara dos botellas de Cola Cola colocadas en la mesa desde donde declararía. Agarró una de agua, la mostró y dijo: “Agua”.

La acción de Coca Cola estuvo cerca de cotizar $56 al abrir el mercado hoy, pero después de las declaraciones de la estrella mundial del futbol, cayó a $55.21, y seguía en rojo.

Coca Cola es uno de los patrocinadores de la Euro 2020, y el gesto del famoso futbolista le ocasionó una caída momentánea de unos 4,000 millones de dólares en su valoración.

Antes del gesto de Ronaldo, Coca Cola valía $242 mil millones, y después bajó a $238 mil millones.

El internacional portugués ha llegado a decir en algunas entrevistas que es importante que los niños tengan una dieta sana y saludable, alejada de azúcares y grasas.

El ser preguntado en una ocasión por su relación con su hijo sobre este tema, Cristiano Ronaldo fue claro.

«Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta».