Las redes sentencian a Griso: Monasterio la aplastó en directo tras calificar a VOX de machista

Toda una lección en vivo y en directo a la presentadora de las mañanas de Antena 3. Ocurría este miércoles 16 de julio pero es este jueves cuando está tomando el asunto trascendencia gracias a una ola de comentarios en las redes sociales.

‘Espejo Público’ abordaba los últimos casos de violencia de género registrados en España, así como las muertes de los niños en manos de sus padres, especialmente los de las pequeñas de Tenerife Anna y Olivia.

Griso no disimulaba en la entrevista su aprensión por la postura de VOX, llegaba a decir que ese partido no siente empatía por las víctimas de este tipo de sucesos. La presentadora de ‘Espejo Público’ decía que le “llama la atención” este tipo de comportamientos y le afeaba que no guardasen un minuto de silencio o que se apartasen de pancartas de repulsa al asesinato de las niñas de Tenerife…

…Y comenzaba entonces a tunda de palos de su entrevistada, la presidenta de la formación de Santiago Abascal en Madrid, Rocío Monasterio:

“Tanta empatía sentimos por las víctimas que creemos que no se puede excluir a ninguna víctima de la violencia. Hay que sentir empatía por las mujeres que son víctimas, y además pedimos la cadena perpetua para los maltratadores reincidentes. Esto no lo hacen los demás”, contestaba dejando ya en silencio a una descolocada Susanna Griso.

Pero había más para elevar a categoría de ‘zasca’ su respuesta: «Nosotros también tenemos empatía por las niñas, por los niños, que por el hecho de ser niños también tienen el derecho a ser protegidos de la violencia. También queremos una condena para los padres y las madres que ejercen la violencia».

Y concluía de forma tan contundente que dejaba sin palabras a la presentadora de Antena 3: «Creemos que esa niña que hace unos días fue asesinada por su madre, tiene el mismo derecho a que se guarde un minuto de silencio que aquellas niñas que han sido asesinadas por su padre».

Sus contundentes argumentos y respuestas, tal y como hemos comprobado en Periodista Digital, no caían en sacos rotos en las redes sociales y es este jueves 17 de junio cuando se suceden las reproducciones de ese fatídico momento para Griso y los aplausos para la jefa de VOX en la Comunidad de Madrid.