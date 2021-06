El instante en que el asesino del niño se lanza a por la pistola de una policía en la sala de interrogatorios

Electrizante.

Las cámaras de seguridad captan el momento en que Terrell Rhodes, asesinar de un niño, logra arrebatarle el arma a una detective de la Policía de Las Vegas en la sala de interrogatorios.

En un video se puede ver cómo el detenido intenta liberarse, mientras permanece solo esposado a una mesa en el cuarto de interrogatorios.

En cuanto dos agentres vuelven para calmarlo, alcanza a tomar el arma de fuego cargada de la funda de Opal Deeds, detective de homicidios.

Ella y su compañero comienzan a forcejear con el detenido para recuperar la pistola, y cuando otros dos agentes acuden en su ayuda, consiguen inmovilizar al homicida y quitarle el arma.

FIRST ON 8: The I-Team obtains video that shows accused child killer Terrell Rhodes grab a detective's gun and fight with officers shortly after he allegedly confessed to killing a 2-year-old.



Deeds declaró ante el gran jurado que, durante el forcejeo, oyó al sospechoso, de 27 años, decir que quería matar a alguien, mientras el arma les apuntaba a ella y a otro policía.

El incidente tuvo lugar el pasado 11 de mayo de 2021, luego de que Rhodes confesara que había matado a Amari Nicholson, de 2 años, y dibujara un mapa que mostraba dónde estaba el cadáver.

Al día siguiente encontraron el cuerpo del niño en el lugar señalado.

Asesinato de Amari Nicholson

La madre de Amari denunció su desaparición el pasado 5 de mayo, después de que Rhodes, su novio, afirmara que el niño había sido raptado por un familiar por parte del padre biológico.

Sin embargo, la Policía determinó que su historia no era cierta y se inició la búsqueda del pequeño.

NEW: Terrell Rhodes, the man accused in the death of 2-year-old Amari Nicholson, drew a map for police to the child's body, court records show.

Fue puesto bajo custodia el 11 de mayo, luego de que supuestamente confesara haber cometido el crimen.

Las autoridades detallaron que el hombre admitió haber golpeado al menor varias veces, después de que éste se orinara encima y agregó que el niño se puso azul y morado y dejó de respirar.

Rhodes se enfrenta a un cargo de asesinato en primer grado por la muerte del niño, así como a dos cargos de tentativa de asesinato por coger el arma de la agente.

NEW: Video from the Terrell Rhodes case shows the accused killer of 2-year-old Amari Nicholson grab a police officer's gun while in custody.

También está acusado de cuatro cargos de agresión a un oficial con un arma mortal y cuatro cargos de resistencia a un agente de policía con el uso de un arma de fuego.

Los fiscales están sopesando solicitar la pena de muerte en este caso.