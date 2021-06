Los desventurados que sembraron por accidente los mangos más caros del mundo y ahora necesitan guardaespaldas

No les va mal del todo, pero unos desventurados Rani y Sankalp Parihar.

Esta pareja de horticultores indios de la región de Jabalpur, en la provincia central de Madhya Pradesh, ha tenido que contratar un equipo de seguridad, incluido un escuadrón canino, para proteger su pequeña plantación de un exclusivo y codiciado mango japonés, variedad que tiene un precio en el mercado nipón cercano a los 50 euros por unidad.

Según relataron los agricultores al Hindustan Times, todo comenzó hace unos años cuando decidieron sembrar dos plántulas de mango desconocidas, que compraron a un hombre que conocieron en un tren mientras se encontraban de viaje.

A medida que las plantas crecían, se dieron cuenta de que eran distintas a otros palos de mango que conocían, pero optaron por darles una oportunidad y dejarlas crecer, decisión de la que no se arrepentirían.

Cuando los primeros frutos comenzaron a brotar, la pareja se sorprendió por su textura y por su inusual color rubí, confirmando sus sospechas de que se encontraban frente a un tipo de mango que nunca habían visto.

Tras investigar un poco, cayeron en cuenta que las inusuales frutas pertenecían a una variedad japonesa conocida como Miyazaki, o ‘huevo del sol’, considerada como un regalo de lujo en el país nipón.

Madhya Pradesh-based orchardist Sankalp Parihar hires security guards & dogs to prevent theft of expensive mango trees

Some people told me that the variety of mango sold at Rs 2.70 lakh per kg in market last year. A customer from Mumbai has offered me Rs 21,000, Parihar said pic.twitter.com/aX1NxvQ4qQ

— ANI (@ANI) June 17, 2021