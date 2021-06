Estudiantes usan jugo de naranja para dar positivos en el test de covid-19 y no ir al colegio

Hay gente para todo y más caraduras que botellines de cerveza.

Los estudiantes en el Reino Unido han encontrado una nueva forma de saltarse las clases presenciales en sus colegios. Lo único que necesitan es un kit de detección rápida del covid-19 (conocido como LFD) y un poco de jugo de naranja.

El truco, aunque no siempre es efectivo, ha sido compartido en redes sociales como Instagram y TikTok mediante videos explicativos que se han hecho virales.

Cuando se colocan gotas de jugo de naranja o bebidas gaseosas como Pepsi o Coca-Cola en un test LFD, puede producir un resultado positivo porque la acidez de la bebida destruye las proteínas de anticuerpos de la prueba.

En un correo electrónico al que tuvo acceso Daily Mail, la escuela Gateacre en Belle Vale, en Liverpool, advirtió a los padres de esta nueva tendencia y los instó a «estar extremadamente atentos» cuando sus hijos se hicieran el test.

Además, les aconsejaron que les recordaran a sus hijos que «un test LFD positivo debe ser posteriormente confirmado por un PCR positivo».

