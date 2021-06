Horóscopo: salud, dinero y amor este 27 junio de 2021

Géminis

Puede que te estés pasando con tu tarjeta de crédito Géminis, controla los gastos. Pueden ofrecerte un trabajo con mejores condiciones que las actuales. En tu economía las cosas empiezan a encauzarse y eso te da tranquilidad. Mantendrás el entusiasmo tanto laboralmente como en las cosas de casa. Tienes a los astros favorables y en el amor te irá muy bien los próximos días. Si realmente te interesa, podrías consolidar la pareja que ya tienes. Además, ganarás protagonismo en las reuniones de amigos o de gente en general, serás muy popular. Hoy no conseguirás acabar todo lo que empieces, no te agobies y organízate. Tienes unos días estupendos por delante para practicar deportes acuáticos. Te sientes algo mal de energías y con desánimo, pero es algo transitorio. No te pongas en la piel productos que no conozcas y no te haya mandado un médico, su absorción podría causarte problemas de salud.