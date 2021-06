Santiago Abascal, los periodistas, la ofensiva ‘progre’ y el ecosistema informativo de VOX

Desde su inscripción en el registro el 17 de diciembre de 2013, VOX ha tenido una tormentosa relación con los medios de comunicación.

Indiferentes a sus declaraciones, planteamientos o principios, ignorando muchas veces hasta lo que decían realmente, las grandes cadenas de televisión, públicas y privadas, los principales diarios de papel y el tropel de los tertulianos de plantilla cargaron sin límite contra el partido de Santiago Abascal, calificándolo de xenófobo, homófobo, ultramontano, misógino, reaccionario y peligroso.

Durante años, ha parecido obligado en cualquier entrevista a Abascal o cualquiera de los dirigentes de VOX, adoptando una actitud agresiva, algo que la inmensa mayoría de los periodistas jamás osan y osaban hacer frente a personajes del PSOE o Podemos.

La reacción de Abascal y su gente, a diferencia de lo que tradicionalmente ha hecho el PP, no fue en momento alguno buscar el apaciguamiento y tratar de granjearse las simpatías o la clemencia de los presentadores, columnistas, entrevistadores y tertulianos, sino todo lo contrario.

En lugar de aguantar, confiando en que amainase la tormenta, en sus ocho años de existencia, VOX ha optado por confrontar y crear paralelamente su propio ecosistema informativo.

El gran altavoz de VOX, que no duda ni un segundo en cancelar una entrevista con Susanna Griso en Antena 3 si la cadena de televisión anuncia el tema con un rotulo equívoco o falso, o en vetar la acreditación en un acto de Abascal a un diario como El País, han sido y siguen siendo una serie de medios online pequeños pero independientes y los perfiles en YouTube, Instagram, Facebook o Twitter del partido y todos sus dirigentes.

Sobre el rechazo a los medios y profesionales que les son abiertamente hostiles, Santiago Abascal lo tiene perfectamente claro:

“Es totalmente constitucional. Si alguien pretende que en la sede de VOX tengan que entrar periodistas que no actúan como tal, sino como activistas de la extrema izquierda, o si alguien pretende obligarnos a deslegitimar nuestro mensaje, dejarán de hacerse ruedas de prensa en nuestra sede, les mandaremos notas de prensa o se enterarán ustedes a través de las redes sociales”.

Entre los medios que ha vetado VOX alguna vez están El País, Público, eldiario.es, La Marea, El Huffington Post, El Español, Infolibre o la revista Ctxt, así como a periodistas o espacios concretos de El Mundo, La Sexta (El Intermedio), Cuatro (Todo es mentira) y Cadena SER.

Francisco Javier Ortega Smith-Molina, justifica así el derecho de su partido a vetar a periodistas ‘enemigos’:

“Precisamente porque creemos en la libertad de prensa, en la libertad informativa, en la veracidad informativa, en la opinión contrastada, en la objetividad, no podemos aceptar [a] medios que se han convertido en panfletos propagandísticos”.

Subraya el secretario general de VOX que solo lo hacen en “espacios privados”, subrayando que redactores de todos esos medios que califica de ‘panfletos propagandísticos’, pueden acceder a sus ruedas de prensa y comparecencias en el Congreso de los Diputados.

“En nuestra sede privada no va a entrar El País, ni ningún otro medio de comunicación que no venga a informar, que venga a mentir y a hacer propaganda política. Que les quede claro. Su mentira y su propaganda se la cuentan a otros. Ustedes no creen en libertad de prensa”.