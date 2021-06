Tour de Francia demanda a la espectadora idiota que causó la masiva caída de los ciclistas

Una imbécil y sobre todo irresponsable. Sin más. Sin paliativos.

Los organizadores del Tour de Francia han anunciado que demandarán a la espectadora que causó un masivo accidente al posar con un letrero al borde de la carretera durante la primera etapa de la carrera en ruta más importante del mundo.

El cartel de la mujer obstaculizaba el paso y uno de los ciclistas, Tony Martin, chocó con el letrero, provocando la caída de todo el pelotón.

El incidente creó un verdadero caos, dejando 21 ciclistas heridos en las colisiones subsiguientes, a 47 kilómetros del fin de la etapa de 198 kilómetros de Brest a Landerneaustage.

Imagine being this fan who brings down half the Tour De France field. pic.twitter.com/M0BqC5lnZ7

— Simon Clancy (@SiClancy) June 26, 2021