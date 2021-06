COPE ‘revienta’ Telecinco: revela la escandalosa verdad entre Patricia Pardo y Jorge Javier Vázquez

Habitualmente bien informada, la web de COPE habla esta vez de televisión y lo hace a modo de amplio reportaje sobre uno de los rostros, secundarios, más conocidos de Telecinco, Patricia Pardo, copresentadora de El Programa de Ana Rosa.

COPE hace un detallado recorrido profesional de la periodista gallega pero lo que ha levantado ampollas en Mediaset, tal y como han asegurado a Periodista Digital fuentes próximas a la cadena, es el capítulo del enfrentamiento entre Pardo y Jorge Javier Vázquez.

En este sentido, destaca que “Con cada entrega, Rocío, contar la verdad para seguir viva ha revolucionado las redes y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, ha alcanzado grandes datos de audiencia, siguiendo el ejemplo de su estreno, cuando alcanzaron un 33,3% de share.

“Como era de esperar, el testimonio de Rocío Carrasco se convertía en el pilar que sostiene Sálvame, Ya es mediodía, Viva la vida o Socialité. Además de El Programa de Ana Rosa, hasta que comenzó la guerra entre su productora y La Fábrica de la Tele”, prosigue.

Recuerdan lo que les hemos contado en Periodista Digital, que el conflicto entre Sálvame y el programa de Ana Rosa Quintana comenzó mucho antes de que Ana Rosa no decidiera hablar de la docuserie. Patricia Pardo no dudó en manifestar su opinión sobre las polémicas palabras de Rocío Carrasco, quien acusó a los medios de comunicación de limpiar la imagen de Antonio David Flores al darle protagonismo en los espacios del corazón.

«Ser una persona enferma no te da carta blanca para insultar a compañeros, que haya esta atmósfera de veto general o este ambiente tan hostil, a ver quién es el valiente en este país que dice algo le lleve la contraria a esta chica», decía Pardo, defendiendo a Alessandro Lequio, compañero al que Sálvame propuso despedir por tener denuncias de malos tratos al igual que Antonio David.

«Ella tiene sus razones y a lo mejor Alessandro tiene las suyas para valorar de otra manera que una mujer que tiene en su mano las capacidades para reunirse con su hija no lo haga. No me parece justo que desde el punto de vista de soy una persona enferma y todos me dais la razón, que yo la considero víctima de violencia de género, ataque de esa manera a algunos compañeros», seguía diciendo Pardo sobre Carrasco.

«Alabo la valentía de los colaboradores y periodistas de compañeros de esta casa por la objetividad, rigor y valentía con el que están afrontando el tema de Rocío Carrasco, me refiero a María Patiño y Antonio Rossi, que parece que los tiran a los leones y no me parece justo», zanjó.

Estas declaraciones hicieron estallar a Jorge Javier Vázquez. “Tienes razón, Patricia. Rocío Carrasco debería aguantar en silencio todas las hostias que le propina cada mañana Alessandro Lequio. O sea, Rocío: calladita estás más mona”, le reprochó